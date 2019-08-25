Супруга Петра Мамонова рассказала о его самочувствии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья актера Петра Мамонова стабильное, он находится в реанимации, сказала ТАСС в воскресенье жена Ольга Мамонова

"Врачи говорят, что состояние стабильное, он в реанимации. Сегодня утром позвонил и послал меня за плеером и дисками. Сказал, что хочет послушать музыку и проповеди отца Дмитрия Смирнова", - сказала она.

По словам Мамоновой, ближайшие концерты музыканта будут отменены. "Пока не знаю, как дальше будет, но все концерты Пети на ближайшее время я точно отменяю, буду его беречь", - добавила супруга.

Мамонов был госпитализирован в субботу, врачи диагностировали у актера инфаркт миокарда.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Петру Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".