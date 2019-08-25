СМИ: статую Рэя Брэдбери открыли ко дню рождения фантаста в США

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Жители Уокигана (штат Иллинойс) отметили день рождения своего земляка писателя Рэя Брэдбери открытием статуи в его честь. Торжественная церемония состоялась на территории городской публичной библиотеки, расположенной рядом со школой, которую тот посещал до переезда семьи в Лос-Анджелес, сообщает газета Chicago Tribune .

Композиция "Фантастический путешественник" из нержавеющей стали высотой 12 футов (около 3,5 м) изображает Брэдбери с книгой в руке, пытающегося в воздухе сесть верхом на ракету. Внутри "космической ладьи" зубчатые шестеренки, символизирующие бесконечное движение беспокойного и пытливого ума писателя.

Идея поставить монумент возникла еще пять лет назад. В 2016 году учредители специального фонда, рассмотрев 41 заявку, одобрили проект Захари Оксмана.

"Это история человека, обладающего необузданным воображением и любопытством. Взрослого снаружи и любознательного мальчика внутри, - отметил автор. - Рэй Брэдбери любил метафоры. Летящая ракета символизирует, с какой скоростью он в детстве поглощал книги, которые открывали ему неизведанные миры".

Писатель часто рассказывал о проведенных в читальном зале часах. Сама библиотека до 1965 года располагалась в другом месте. На возведение статуи было собрано $125 тыс., пожертвования приходили со всего мира. Тем, кто перечислял более $150, дарили книгу из личной коллекции Брэдбери, переданной библиотеке после его смерти.

Рэй Брэдбери родился 22 августа 1920 года. Фантаст так и не закончил колледж. Первый его рассказ увидел свет в 1941 году. Коммерческий успех принесли "Марсианские хроники", а после написания в 1953 году романа "451 градус по Фаренгейту" Брэдбери прославился на весь мир. Писатель ушел из жизни 6 июня 2012 года в возрасте 91 года. NASA 22 августа 2012 года в его честь назвало место посадки марсохода Curiosity на поверхности Красной планеты.