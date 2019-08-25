Все-таки прилетели в Крым. Экипаж аварийно севшего А321 отправился в отпуск

ПОСЕЛОК ЧЕРНОМОРСКОЕ /Республика Крым/, 25 августа. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Экипаж аварийно севшего в кукурузное поле в Подмосковье Airbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который в то утро 15 августа направлялся в Симферополь, отправился в отпуск. Отдыхают порознь, чтобы отвлечься от всего происходящего, рассказала ТАСС бортпроводник Надежда Вершинина по прилету в Крым.

"Побыть в тишине"

В аэропорту Симферополя Вершинину встретил водитель отеля "Черноморский". Отдохнуть на полуострове Тарханкут, находящемся в трех часах езды от столицы республики, семерых членов экипажа пригласил крымский бизнесмен Олег Шалимов, который инвестирует сейчас в развитие курортной инфраструктуры. Он направил письмо в "Уральские авиалинии" почти сразу, как узнал о произошедшем.

"Это больше реабилитация. Хочется побыть в тишине, в умиротворении. Место достаточно тихое и подходит для тихого отдыха без людей", - рассказывает Вершинина.

Бортпроводник говорит, что внимание к экипажу сейчас необычайное: звонки, встречи, приглашения на телевидение. "Я, если честно, этому не очень рада. Потому что я не публичный человек. И мне было спокойнее до этой ситуации, когда я просто выполняла свою работу", - признается стюардесса.

"Не знала, как рассказать маме"

В самолете Airbus 321, на котором вылетали из Жуковского 15 августа, не было бизнес-класса. Вершинина на этом рейсе работала на вторых дверях, то есть в середине салона. Сидела около аварийного выхода и даже, по ее словам, не поняла, как все произошло.

"Все спонтанно, быстро и неожиданно. Были необычные звуки. Но меня это не так сильно насторожило. Был очень сильный ливень в Жуковском перед нашим вылетом. Поэтому я, если честно, подумала, что двигатели просушиваются", - говорит Вершинина.

Бортпроводники не знали о внештатной ситуации, ведь на принятие решения у командира воздушного судна Дамира Юсупова были считанные секунды. А посадка прошла так, отмечает Вершинина, что подумали, вернулись в аэропорт. "В первую очередь я подошла к иллюминатору, чтобы посмотреть, что вообще за бортом. И была удивлена, что там зелено", - рассказывает бортпроводник.

По словам Вершининой, дальше в шоковом состоянии они автоматически выполняли инструкцию: открыть обе запасные двери (надувные трапы разворачиваются автоматически), выпустить первых пассажиров, которые смогут принимать всех остальных. "Я видела, что ребенок там немножко задержался. Я сначала ему кричала, "быстрей, быстрей!", а потом увидела, что ребенок упал. Говорю, "поднимайте". Я не знаю, кто [поднял его]. Женщина с ним была. Мне кажется, она", - рассказывает стюардесса, добавляя, что эвакуация всех 226 пассажиров заняла, по ее оценкам, считанные минуты.

Когда салон опустел, бортпроводники еще раз осмотрели его, проверили, не остался ли кто-то внутри. На этом инструкции у экипажа закончились и настало время эвакуироваться самим. Вершинина сделала короткую видеозапись с борта самолета на камеру смартфона и отправила своему молодому человеку и сестре. "Мама узнала чуть ли не самая последняя, потому что я очень переживала, что она будет нервничать сильно, плакала, я ее успокаивала", - добавляет Вершинина.

Маму, рассказывает, успокаивали и звонившие ей весь день корреспонденты. Нахваливали дочь, называли весь экипаж героями. "И мама почему-то так отошла сразу. Говорит, "доченька, какие молодцы, вообще все вами гордятся", - говорит бортпроводник. - Мне кажется, понимание [что произошло] - оно вообще не приходит. То есть, это было, кажется, что во сне, не со мной. Если честно, мне кажется, родные и близкие переживали больше, чем я. Потому что я вообще в тумане".

"Самое страшное я уже прошла"

Отговаривать бросить эту работу и не летать, отмечает Вершинина, родные не стали. Да и все равно, говорит, не бросила бы. Мечтала о небе и самолетах с детства.

Саму себя называет "авантюристкой". В этом году планировала в свой день рождения прыгнуть с парашютом. Отмечала его 20 августа, то есть через пять дней после посадки в кукурузном поле.

"Экстрима мне в жизни хватает. Пока не хочется никак подвергать свою жизнь опасности, даже малейшей", - поясняет стюардесса.

В Крыму ее ждет прогулка на лодке к мысу Тарханкут, которую организует пригласивший экипаж отель, экскурсии по музеям археологии. А если кто-то в дни отдыха спросит, слышала ли она об аварийной посадке самолета в Подмосковье, говорит, не признается, что была на этом борту.

"Мне кажется, больше мне ничего не страшно. Самое страшное я уже прошла. И все меня утешают, что молния два раза в одно дерево не бьет. Я руководствуюсь этим правилом. Дальше все будет спокойно, как и было до этого", - говорит бортпроводник.