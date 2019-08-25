СМИ: Хайнань упростил получение постоянного вида на жительство для иностранцев

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Власти острова Хайнань упростили процедуры получения постоянного вида на жительство для граждан других государств. Об этом сообщила в воскресенье газета "Хайнань жибао".

По ее данным, новые правила, прежде всего, распространяются на этнических китайцев, проживающих за пределами Китая: на высококвалифицированные профессиональные кадры, лиц, имеющих степень кандидата и доктора наук, либо в течение долгого времени участвующих в важных национальных проектах КНР. "Зеленую карту" могут получить все иностранцы, внесшие большой вклад в развитие Китая, крайне востребованные специалисты, а также те, кто постоянно работает в стране и имеет достаточно высокий доход с хорошей историей налоговых выплат. Особая привилегия при рекомендации властей предоставляется и работникам компаний в сфере инноваций, в течение трех лет осуществляющих на Хайнане успешную деятельность.

Подать заявку для оформления права на постоянное проживание могут и члены семей лиц, относящихся к этим социальным категориям, а именно: супруги и несовершеннолетние дети.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании экспериментальной зоны свободной торговли и особой экономической зоны Хайнань. Она позволит вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой.