Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких

ТАСС, 25 августа. Врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области в воскресенье.

По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В свою очередь, как сообщили ТАСС в департаменте, причины такого поведения медработников будут выяснены.

"Случай беспрецедентный, недопустимый. "Больница Водников" (Тюменская больница ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России - прим. ТАСС) находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, пациентка оперативно была доставлена в Областную клиническую больницу № 1, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящий момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

"Причины поведения медработника в настоящее время выясняются. Оснований для такого поведения и отношения к пациенту у сотрудников больницы не было", - добавили в пресс-службе.