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Военные строят в Комсомольске-на-Амуре дамбу для защиты от паводка

По данным регионального главка МЧС, гребень паводка у города ожидается с 31 августа по 2 сентября

ТАСС, 25 августа. Военные Восточного военного округа (ВВО) строят дамбу в районе поселка имени Менделеева Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре, чтобы защитить его от паводка. Длина сооружения составит около 3 тыс. м, говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

"Военнослужащие сводного отряда Восточного военного округа приступили к выполнению работ по возведению защитной дамбы в районе поселка имени Менделеева Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре. Решение на формирование сводного отряда было принято командованием Восточного военного округа после обращения краевой администрации", - говорится в сообщении.

В составе отряда более 70 человек, и 17 единиц техники, в том числе грузовые автомобили, экскаватор и бульдозер.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, гребень паводка у Комсомольска-на-Амуре ожидается с 31 августа по 2 сентября.

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РоссияХабаровский край
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