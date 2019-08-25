В Москве простились с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прощание с предпринимателем, меценатом, основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, который погиб при крушении вертолета в Греции 20 августа на 56-м году жизни, прошло в воскресенье в Москве. На церемонии собрались сотни человек - его близкие, друзья и коллеги.
Прощание проходило в Музее русской иконы. Еще до начала у здания собрались десятки человек. У входа их встречал портрет мецената, рядом - венки от родных, друзей, коллег, общественных, политических и культурных деятелей: "Любимому сыну и брату", "Замечательному, доброму, щедрому человеку Михаилу Юрьевичу Абрамову от фонда "Образ жизни" и Обнинского реабилитационного центра", "От Музея имени Андрея Рублева", от супруги премьера РФ Дмитрия Медведева Светланы Медведевой и десятки других.
В зале, где поставили гроб, пел церковный хор. На черном экране на стене проецировались фотографии мецената. Сын Абрамова поблагодарил всех за соболезнования. На траурной церемонии слово взял отец погибшего - заслуженный врач России, чернобылец Юрий Иванович Абрамов.
"Нелепый случай оборвал жизнь. Жизнь замечательного человека. Миша был из тех людей, которые отдают - все для людей. Не так прост и легок был его жизненный путь", - сказал он.
По словам Юрия Ивановича, Михаил был "замечательным сыном, лучше не бывает". "С ним было легко, на одной волне понимания. Он очень много делал для людей, для своих родных. Потеря, конечно, чудовищная. Прощай, наш добрый волшебник, мы с тобой, мы тебя не забудем" - добавил он.
Пример для подражания
"Десятки храмов, десятки монастырей, сотни людей, которым он оказывал помощь. Для меня он всегда служил примером. Если он за что-то брался, брался ответственно, он не давал пустых обещаний", - отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, основанный Абрамовым музей - один из лучших музеев мира. "Наверное, для этого мало было воли, нужно было какое-то вдохновение и какой-то божий промысел. Он всегда гордился этим музеем. Здесь всегда собиралось огромное количество людей, и все выходили отсюда с восхищением", - добавил Беглов.
Он отметил, что Михаил Юрьевич привозил иконы из-за рубежа - "он возвращал те святыни для нашей страны, которые разошлись по всему миру". "Он был собирателем наших русских ценностей, нашей русской мысли и духовности. Со смыслом жил. Он жил для мира, он жил для всех нас, но он жил и для Бога - и свидетельство тому, что существует такой замечательный музей", - сказал Беглов и выразил соболезнования родным и близким от рабочей группы при президенте РФ, от Администрации президента РФ.
"Сегодня в этом зале музея, который построил Михаил Юрьевич, построил своим талантом, своим вдохновением. Конечно, никто не ожидал, что в этом зале, где мы встречали такое же количество людей, приглашенных на открытие выставки, мы будем прощаться с Михаилом Юрьевичем" - сказал директор Музея русской иконы Николай Задорожный.
Он добавил, что ни одна выставка не проходила без участия основателя музея. "Мы провожаем очень близкого человека. Каждый раз, когда возникали трудности или он подозревал, что необходима помощь, он помогал - тихо, незаметно протягивал свою руку", - сказал директор музея.
"Волшебник Миша"
"Провожаем "волшебника Мишу", как написал его папа, Юрий Иванович, в одном своем стихотворении. Действительно, волшебник Миша. Последнее его волшебство у меня в руках - намоченная водой из пролива, в который упал вертолет, - это дарственная храму Покрова Пресвятой Богородицы в Биаррице, - древняя икона, которую он, как всегда, щедро передал храму", - рассказал Задорожный.
"Мы будем молиться, чтобы Господь, который послал нам такое горе, также послал родственникам и всем нам сил справиться с этим горем и продолжить те волшебства, которые творил Михаил", - добавил Задорожный.
По его словам, в Баку в октябре должна пройти выставка Музея русской иконы - ее планировалось приурочить ко дню рождения Абрамова. "К сожалению, теперь она будет приурочена к памяти" - заключил директор музея.
Продолжатель традиции меценатства
"Он был удивительным человеком, потому что он действительно реализовывал масштабные проекты. Если он давал какие-то обещания, он всегда их выполнял, никогда не давал пустых обещаний. Будучи профессионалом высокого класса, он очень высоко ценил профессионализм, его окружали профессионалы самого разного рода, будь то актеры, музыканты, искусствоведы", - сказал ТАСС директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.
Собеседник агентства назвал Абрамова человеком невероятной широты. "Он моментально реагировал на проблемы окружающих людей, никогда не оставался безразличным ко всем просьбам, которые в каком-то бесчисленном количестве направлялись ему. И мне кажется, результаты налицо. Масштаб его деятельности огромен, и он чрезвычайно важен как меценат - он продолжатель великой традиции меценатства в России - Третьякова, Мамонтова, Остроухова. На самом деле, меценатов такого масштаба в России сегодня крайне мало, почти нет", - сказал Миндлин.
Для развития гражданского общества деятельность Абрамова, добавил он, была неоценима.
После панихиды состоится отпевание в Афонском подворье. Как ранее сообщил ТАСС замдиректора музея по связям с общественностью Сергей Богатырев, похоронят Абрамова на Ваганьковском кладбище в этот же день.