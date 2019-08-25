В Москве простились с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым

Прощание проходило в Музее русской иконы. Еще до начала у здания собрались десятки человек. У входа их встречал портрет мецената, рядом - венки от родных, друзей, коллег, общественных, политических и культурных деятелей: "Любимому сыну и брату", "Замечательному, доброму, щедрому человеку Михаилу Юрьевичу Абрамову от фонда "Образ жизни" и Обнинского реабилитационного центра", "От Музея имени Андрея Рублева", от супруги премьера РФ Дмитрия Медведева Светланы Медведевой и десятки других.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прощание с предпринимателем, меценатом, основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, который погиб при крушении вертолета в Греции 20 августа на 56-м году жизни, прошло в воскресенье в Москве. На церемонии собрались сотни человек - его близкие, друзья и коллеги.

В зале, где поставили гроб, пел церковный хор. На черном экране на стене проецировались фотографии мецената. Сын Абрамова поблагодарил всех за соболезнования. На траурной церемонии слово взял отец погибшего - заслуженный врач России, чернобылец Юрий Иванович Абрамов.

"Нелепый случай оборвал жизнь. Жизнь замечательного человека. Миша был из тех людей, которые отдают - все для людей. Не так прост и легок был его жизненный путь", - сказал он.

По словам Юрия Ивановича, Михаил был "замечательным сыном, лучше не бывает". "С ним было легко, на одной волне понимания. Он очень много делал для людей, для своих родных. Потеря, конечно, чудовищная. Прощай, наш добрый волшебник, мы с тобой, мы тебя не забудем" - добавил он.

Пример для подражания

"Десятки храмов, десятки монастырей, сотни людей, которым он оказывал помощь. Для меня он всегда служил примером. Если он за что-то брался, брался ответственно, он не давал пустых обещаний", - отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, основанный Абрамовым музей - один из лучших музеев мира. "Наверное, для этого мало было воли, нужно было какое-то вдохновение и какой-то божий промысел. Он всегда гордился этим музеем. Здесь всегда собиралось огромное количество людей, и все выходили отсюда с восхищением", - добавил Беглов.

Он отметил, что Михаил Юрьевич привозил иконы из-за рубежа - "он возвращал те святыни для нашей страны, которые разошлись по всему миру". "Он был собирателем наших русских ценностей, нашей русской мысли и духовности. Со смыслом жил. Он жил для мира, он жил для всех нас, но он жил и для Бога - и свидетельство тому, что существует такой замечательный музей", - сказал Беглов и выразил соболезнования родным и близким от рабочей группы при президенте РФ, от Администрации президента РФ.

"Сегодня в этом зале музея, который построил Михаил Юрьевич, построил своим талантом, своим вдохновением. Конечно, никто не ожидал, что в этом зале, где мы встречали такое же количество людей, приглашенных на открытие выставки, мы будем прощаться с Михаилом Юрьевичем" - сказал директор Музея русской иконы Николай Задорожный.

Он добавил, что ни одна выставка не проходила без участия основателя музея. "Мы провожаем очень близкого человека. Каждый раз, когда возникали трудности или он подозревал, что необходима помощь, он помогал - тихо, незаметно протягивал свою руку", - сказал директор музея.