СК проверит информацию об отказе врачей в Тюмени принять пациентку с отеком легких

ТАСС, 25 августа. Тюменские следователи проверят информацию о том, что врачи одной из больниц города отказались принять пациентку с отеком легких. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России в воскресенье.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров города Тюмени не оказали медицинскую помощь пациенте с отеком легких", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени якобы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В департаменте здравоохранения Тюменской области ТАСС подтвердили эту информацию, добавив, что причины такого поведения медработников будут выяснены, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания.