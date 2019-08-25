Российские дипломаты отметили 75-летие освобождения Тарту от фашистов

ТАЛЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в воскресенье в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Тарту от немецко-фашистских захватчиков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии Станислав Макаренко.

"25 августа был освобожден Тарту, за эту победу пришлось заплатить большую цену, - сказал он. - Около двух с лишним тысяч человек пали в боях при освобождении этой территории на юге Эстонии". Всего же за годы войны в республике погибло около 300 тыс. человек, добавил Макаренко.

В воскресенье у памятника воинам-освободителям Тарту состоялись торжественные и памятные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники посольства РФ, представители организаций ветеранов и соотечественников. Также памятные мероприятия прошли под Тарту у рва, где в годы фашистской оккупации были убиты 12 тыс. человек. "Население города 100 тыс. человек - каждый десятый был бы в этом рву", - добавил дипломат.

Кроме того, в воскресенье часть российских дипломатов в Эстонии приняла участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины знаменитого Таллинского прорыва, сообщил Макаренко. "Часть наших дипломатов находятся в 50 км от Таллина, где вспоминают жертв этой мясорубки - там погибло около 17 тыс. человек", - сказал он.

Как напомнил временный поверенный, 22 сентября будет отмечаться 75-летие освобождения Таллина, в связи с чем в Москве пройдет салют. "Нравится это кому-то или нет, но это та победа, за которую нашим соотечественникам пришлось заплатить великую цену, - отметил представитель посольства. - Есть все основания праздновать победу, не надо замалчивать исторические факты".

Таллинский прорыв состоялся в конце августа 1941 года. В ходе этой операции была проведена эвакуации основных сил Балтийского флота и войск 10-го стрелкового корпуса из Таллина в Кронштадт. Наступательная операция войск третьего Прибалтийского фронта с целью разгрома тартуской группировки немецкой армии и освобождения города Тарту проходила с 10 августа по 6 сентября 1944 года.