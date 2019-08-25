Калининградский губернатор предложил привлекать туристов в Россию через компьютерные игры

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил создавать компьютерные игры, которые привлекли бы внимание к истории России и ее городам, а также привлекли бы в страну туристов. Об этом он сообщил на стратегической сессии фестиваля творческих сообществ "Таврида" в воскресенье.

"Мы размышляли на тему того, как продвигать регион [для туристов] - тратим сейчас деньги, компенсируем расходы на съемку кино, но, на мой взгляд, государству - Ростуризму или еще кому-то - стоило бы обратить внимание на гейм-индустрию", - сказал Алиханов. Он отметил, что объемы гейм-индустрии в прошлом году превысили объемы киноиндустрии, и она достаточно перспективна.

"Мне кажется, что нет более крутой темы для продвижения туризма, например, по городам Золотого кольца, чем сделать игру, например, по древнему Ярославлю, завязать на историю Ивана Грозного. И это гораздо круче, чем кино. На "Тавриде" можно заняться и этой историей тоже", - сказал Алиханов.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.