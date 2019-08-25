Калининградская область рассчитывает развить культуру и туризм за счет сотрудничества с ЕС

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены укрепить сферы культуры и туризма за счет сотрудничества с Евросоюзом в рамках программы приграничного сотрудничества, которая действует между Россией и ЕС. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в кулуарах фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ".

"У нас есть хорошие примеры взаимодействия: программа приграничного сотрудничества Россия - ЕС, когда российский бюджет помогает реализовать в приграничных муниципалитетах государств ЕС какие-то инфраструктурные проекты и наоборот - когда бюджет ЕС помогает реализовать такие проекты в регионах России. Калининградская область - активный участник таких проектов, и мы сейчас начали новый этап этой программы. В основном сейчас концентрируемся на культурном и туристическом развитии", - сказал Алиханов.

Он также отметил, что в предыдущие годы благодаря программе приграничного сотрудничества Калининградская область смогла решить "огромное количество вопросов экологии".

"Мы привыкли сосуществовать и взаимодействовать с нашими соседями в любую геополитическую и политическую погоду. И даже сегодня, когда во взаимоотношениях с прибалтийскими государствами, в частности с Польшей, у нас прохладная, если не сказать, морозная погода. Но тем не менее наша задача на уровне регионов, муниципалитетов - поддерживать тепло очага, контактов, гуманитарных связей, бизнес-связей. И такое взаимодействие, прямые контакты, помогают нам не скатиться в штопор взаимных претензий и споров", - сказал Алиханов.

В ноябре 2018 года министр - руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова сообщила ТАСС, что суммарные инвестиции России и Евросоюза в реализацию программ приграничного сотрудничества в Калининградской области "Россия - Польша" и "Россия - Литва" (направлены на укрепление и развитие сотрудничества и добрососедских отношений в приграничных регионах) составят 89 млн евро до 2021 года. По прогнозам региональных властей, сотрудничество с Польшей и Литвой также коснется взаимодействия в налаживании транспортных связей, сохранения исторического, культурного и природного наследия.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. В нем принимает участие 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. "Тавриду - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Фестиваль проходит в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", который проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (в этом году проходит с 11 мая по 5 октября) и фестиваль "Таврида - АРТ". Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".