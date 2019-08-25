На форуме "Машук" в Пятигорске выберут послов русского языка

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Очный этап отбора волонтеров для международной программы "Послы русского языка в мире", инициированной Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина, проходит на территории Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019" в Пятигорске. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба форума.

"Целью программы является популяризация русского языка, литературы и культуры в России и за рубежом. Послы также развивают и укрепляют партнерские связи между вузами и другими странами, пропагандируют культурные ценности и организовывают диалог между культурами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на Северном Кавказе это первый подобный отбор. Кандидатам предстоит прослушать ряд мастер-классов от действующих послов и методистов программы, выполнить индивидуальные и групповые творческие задания. Кто успешно пройдет испытания, тот получит статус участника программы и сможет стать послом русского языка.

"Сегодня среди участников программы очень мало молодежи из СКФО, поэтому мы надеемся на территории одного из лучших форумов не только региона и страны выбрать ребят, которые в дальнейшем будут носить гордое звание "Посла русского языка в мире", продвигать культуру нашего Северного Кавказа и всей России в других странах. Желаю всем успехов на отборочном этапе", - приводятся в сообщении слова действующего посла русского языка, модератора отборочной программы Давида Есаяна.

Звание "Посол русского языка в мире" дает возможность студентам и аспирантам стажироваться в формате образовательно-просветительских экспедиций. Перед направлением в такие экспедиции кандидаты на звание послов русского языка тщательно отбираются под руководством ведущих специалистов Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, очный этап которого проходит на площадке форума "Машук-2019". За время существования программы более 200 студентов российских и зарубежных вузов стали послами русского языка.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тысяч.