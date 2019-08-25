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В Ульяновске уволили одного из росгвардейцев после отказа в помощи женщине

Его коллега и руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности

ТАСС, 25 августа. Сотрудник Росгвардии в Ульяновске, не отреагировавший на просьбу женщины о помощи, уволен по результатам проверки. Его коллега и руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного управления ведомства.

"По результатам проведенной проверки допустившие бездействие сотрудники вневедомственной охраны и их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из сотрудников уволен со службы", - отметили в пресс-службе.

Проверка была начата из-за видео с участием сотрудников Росгвардии, размещенного в интернете. Женщина на улице призывает правоохранителей, один из которых сидит в служебном автомобиле, а второй покупает еду, помочь таксисту, которому угрожают в нескольких десятках метров от происходящего. Однако мужчины не обращают внимания на нее и не торопятся на помощь. Как поясняет автор видео, сотрудники в форме ответили, что у них обед.

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