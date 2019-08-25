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В Уфе после сообщения СМИ приостановлена работа асфальтобетонного завода

После опубликованной в СМИ статьи Роспотребнадзор организовал проверку, которая выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Уфе приостановил деятельность асфальтобетонного завода в уфимском микрорайоне Инорс из-за загрязнения воздуха. Поводом для проверки предприятия специалистами Роспотребнадзора стала статья в СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"По требованию природоохранной прокуратуры управлением Роспотребнадзора по республике организована проверка. Основанием стала статья в СМИ о загрязнении атмосферного воздуха в микрорайоне Инорс Калининского района Уфы деятельностью асфальтобетонного завода. Районный суд Уфы принял решение о приостановке деятельности завода на 90 суток до устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

Проверка выявила, что предприятие не соблюдало санитарно-защитную зону до жилых домов, не получило разрешения на деятельность в месте нахождения, а также не оценило риски здоровью населения от производства. В настоящее время завод опечатали судебные приставы.

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