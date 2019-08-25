В Госдуме поддерживают идею об уточнении идентификации сотрудников полиции и Росгвардии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает идею уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии и уже разработал собственный законопроект по этому вопросу. Об этом в воскресение сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.

В пятницу сенатор Владимир Лукин внес в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Согласно действующему законодательству, полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии соответствующее положение не распространяется. Росгвардия пообещала изучить инициативу на соответствие общественному запросу и стандартам безопасности.

"Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. - сказал Пискарев. - Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса".

По мнению парламентария, в ряде случаев раскрытие информации о личности военнослужащих Росгвардии невозможно. "Естественно, если речь идет о пресечении сотрудниками Росгвардии действий незаконных вооруженных формирований, либо участии в антитеррористических или других специальных операциях, то раскрытие их данных невозможно, это создаст опасность для них или их близких", - уверен глава комитета.

По его словам, в комитете уже подготовлен собственный законопроект по уточнению идентификации силовиков. "При обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться. Сейчас жетонами, позволяющими идентифицировать [личность], снабжены сотрудники патрульно-постовой и некоторых других служб полиции. Соответствующий законопроект, уточняющий данный вопрос, нами подготовлен и сейчас проходит согласования [с профильными ведомствами]", - проинформировал депутат.

"Необходимы такие изменения в законодательство, которые, с одной стороны, защитят права граждан от возможных противоправных действий, а с другой - не будут подвергать опасности жизнь и здоровье самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей", - заключил Пискарев.