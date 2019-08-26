Роскачество подготовило рекомендации по противодействию травле в интернете

Как отмечается, согласно статистике, более 56% детей подросткового возраста постоянно находятся в сети интернет, и с каждым годом эта цифра только растет. При этом около 70% подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети. Специалисты отмечают, что при регистрации ребенком профиля в соцсетях важно вместе с ним зайти в настройки профиля и выставить максимальные настройки приватности, а также объяснить ему, какую информацию и фотографии не стоит размещать в соцсетях. Кроме того, стоит договориться с ребенком, чтобы он обязательно поделился с вами, если в сети кто-то стал ему угрожать, шантажировать, что-то вымогать или вести себя оскорбительно.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по противодействию вреду, наносимому с использованием интернет-технологий, компьютеров, гаджетов и других электронных устройств - кибербуллингу. Об этом говорится в сообщении организации.

Ребенка нужно предупредить о том, что такое случается и что нужно моментально прекращать всякое общение с таким человеком, отмечают в Роскачестве. Также ребенку важно объяснить, что часто злоумышленники в интернете могут выдавать себя за тех людей, которыми они не являются. Признаком того, что ребенок подвергается кибербуллингу, может быть то, что он резко удалил свои страницы в соцсетях, и другие изменения в поведении.

По мнению специалистов, самый важный шаг - игнорирование, поскольку, лишившись мотивации, обидчик быстро успокаивается и прекращает попытки задеть. Также можно попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения, предупредив его, что в случае продолжения травли следующим действием будет обращение в полицию. Специалисты также советуют отправить жалобу на материал на той платформе, на которой произошло оскорбление, и заблокировать обидчика. Кроме того, можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор.

В случае, если материалы (фото, переписки) были взяты из аккаунта без согласия пользователя, необходимо сменить пароль. В целом, специалисты советуют менять пароли почаще. При необходимости стоит позвонить по номеру 8-800-2000-122 - детский телефон доверия, по которому можно обратиться за помощью.

Виды травли в сети

Как пояснили в Роскачестве, специалисты по кибербезопасности выделяют несколько видов травли в сети, относящихся к кибербуллингу. Одним из них является хейтинг - необоснованная критика в виде комментариев и сообщений в адрес конкретного человека. Другой вид - киберсталкинг. Он представляет собой использование гаджетов для преследования жертвы и регулярные угрозы в адрес жертвы и членов ее семьи. Существует также троллинг, или публикация агрессивной информации на веб-сайтах, страницах социальных сетей, целью которой является высмеивание жертвы.

Существует также грифинг, который относится к многопользовательским онлайн-играм и представляет собой преследование других игроков. Цель обидчика - лишить других удовольствия от игры, для чего активно используется брань, блокируются отдельные области игры, а сама игра ведется с применением мошеннических приемов.

Помимо этого, ведомство упоминуло секстинг - это процесс рассылки или публикация фото- и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми. Такой метод используется для шантажа, вымогательства или мести бывшему партнеру.