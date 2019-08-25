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Чемпионат WorldSkills

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2016 года сдали 90 тыс. студентов РФ

Этот экзамен - открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей, а также работодателей

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 90 тыс. студентов техникумов и колледжей РФ сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills за последние три года. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"Демонстрационный экзамен за три года прошли более 94000 студентов и выпускников системы среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Демонстрационный экзамен - это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Ребята могут показать, на что они реально способны, в специально созданных для них производственных условиях. Для этого в местах приема экзаменов предусмотрены станки, кухня или, например, автомобиль и его составляющие.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

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