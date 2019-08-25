В Молдавии перезахоронили останки красноармейцев, павших в боях за освобождение республики

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония перезахоронения останков 68 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашизма, прошла в воскресенье на мемориальном комплексе села Каракуй Хынчештского района. В ней приняли участие представители российского посольства, общественных организаций и местные жители.

Как рассказал ТАСС руководитель поисковой организации "Август" Василий Сеньковский, останки бойцов были найдены совместно с поисковым отрядом "Русского историко-патриотического клуба" в период с 2016 по 2019 год. Все они были обнаружены в окрестностях так называемой высоты 236.0, где в августе 1944 года сражались 52-я, 188-я, 223-я стрелковые дивизии Красной армии.

"Здесь, на узком участке фронта, пыталась прорваться 100-тысячная группировка немецких войск, окруженная войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. Красноармейцам противостояла значительно превосходящая по численности группировка, но они устояли, не дав немцам выйти из окружения", - отметил Сеньковский.

События у села Каракуй были частью масштабной Ясско-Кишиневской операции, которая сыграла значительную роль на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Тогда Красная армия разгромила более чем полумиллионную группировку немецко-румынских войск, что позволило вывести из войны Румынию и начать освобождение Балкан. Разработку этой операции, которая вошла в военные учебники под названием "Ясско-Кишиневские Канны", возглавил выходец из Бессарабии, маршал Семен Тимошенко (1895-1970). Со стороны Красной армии в ней принимали участие около 1,3 млн человек.