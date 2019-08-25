В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Установленный здесь в 1959 году монумент Пушкину был демонтирован в августе 2019 года в связи с аварийным состоянием.

"Наши мечты, идеи воплотились благодаря неравнодушным людям. В принципе этот памятник в полной мере можно назвать народным, потому что здесь нет ни копейки бюджетных средств", - отметил глава администрации Буденновского района города Владимир Гетов.

По его словам, получился символический подарок городу к его 150-летнему юбилею, 220-летию со дня рождения Пушкина и в рамках Года русского языка, проходящего в ДНР.

Глава района добавил, что в дальнейших планах - благоустроить сквер возле памятника Пушкину в стиле XVIII века.