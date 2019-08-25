Министр просвещения протестировала динамический тренажер центра компетенций Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в воскресенье вместе со студентом попробовала управлять трактором в кабине динамического тренажера в межрегиональном центре компетенций Ульяновска на базе авиационного колледжа, передает корреспондент ТАСС.

Межрегиональный центр компетенций был создан в 2016 году на базе Ульяновского авиационного колледжа. Он является единственным по направлению обслуживания транспорта и логистики на территории Российской Федерации и осуществляет подготовку национальной сборной и региональных команд к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.

Сотрудники центра отметили, что все необходимые требования к вождению по итогам виртуальной поездки были соблюдены. "Мы старались", - сказала министр.

Как сообщила журналистам директор учреждения Наталья Китаева, тренажер по вождению трактора позволяет оказаться в кабине в реальных условиях. Он был установлен в центре с сентября прошлого года. "Все мы часто видим тренажеры по вождению автомобиля, они есть и в автошколах, а вот по вождению трактора - это уникальный тренажер. Прежде чем ребят сажать за руль трактора, необходимо получить навыки вождения, правил дорожного движения", - отметила она.

Во время работы на тренажере можно задать разные условия: выбрать вождение в поле или в городе, на дороге или в парке. "Мимо тебя идут люди, едут автомобили, создаются различные аварийные ситуации. Студент должен находить выход из всех этих ситуаций", - пояснила Китаева.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.