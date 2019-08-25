Васильева выразила уверенность в востребованности билдинг-садов в российских регионах

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что строительство билдинг-садов станет востребованным в регионах России. Такое мнение она высказала в воскресенье на церемонии открытия нового корпуса детского сада номер 63, расположенного на первых двух этажах 24-этажного дома в Ульяновске.

Новый корпус детского сада создан в рамках регионального проекта "Модернизация системы дошкольного образования путем внедрения инновационной системы "билдинг-сад", который входит в нацпроект "Демография". "Билдинг-сад" - создание на основе государственно-частного партнерства детских садов на базе встроенных нежилых помещений в домах-новостройках.

"Ульяновск дает пример всей стране. Мы, наверное, скоро пойдем по этому пути, который может запросто тиражироваться во всех регионах страны", - сказала она.

Министр также добавила, что открытие детских садов в многоквартирных домах было ее мечтой. "Я никогда не скрывала, что я очень хочу, чтобы на первых этажах многоэтажных домов в новых наших районах появлялись небольшие детские сады. Это очень здорово, это удобно для жителей, которые здесь живут, это удобно для детей", - пояснила Васильева.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.