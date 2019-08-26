Психолог дала рекомендации родителям, как помочь школьникам во время адаптации к учебе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Возвращение к школьным занятиям после длительных летних каникул может вызвать у ребенка небольшой кризис, и зачастую адаптация к учебному процессу занимает до 10 дней, рассказала ТАСС в понедельник доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева в преддверии 1 сентября.

"За неделю, дней 10, уже все войдет в свою колею. Это не очень долго. Хотя у некоторых, например, первоклассников это может быть немного дольше, поэтому родители стараются немного дольше побыть с детьми, пока они не привыкнут к школе. Это правильно, - сказала психолог. - Все зависит от ребенка, но дети привыкают к другому режиму, и может произойти маленький такой кризис".

Обычно родители стараются подарить детям больше позитивных эмоций, чтобы как-то сгладить адаптационный период первых учебных дней. Однако, бывает и так, что спустя время ребенок все равно не очень хочет посещать школу. "Младшие дети могут прямо сказать, что не хотят идти в школу. С ними надо поговорить, спросить почему не хотят, ободрить, развеять какие-то страхи. Часто это может быть связанно с какими-то опасениями, и чем больше у ребенка будет поддержки в этом смысле, тем лучше. А тех, кому школа просто уже надоела и воспринимается как обязанность и обуза, их тоже нужно мотивировать в зависимости от интересов", - поделилась Дозорцева.

При этом она отметила, что нередко дети скучают по своим одноклассникам и рады возвращению в школу. "Некоторые первоклассники очень хотят пойти в школу, потому что это новый этап в их жизни, они себя чувствуют более взрослыми. С другой стороны, это и тревога о том, как будет в школе. Старшеклассники же сегодня немного другими вещами интересуются, поэтому им не так в школу хочется. С другой стороны, встретиться с друзьями, одноклассниками это всегда было радостно и приятно", - рассказала психолог.

Если средняя продолжительность трудового отпуска около двух недель, то летних каникул - порядка 90 дней. По словам Дозорцевой, это довольно большой период, что может сказываться на включении в учебный процесс. "Три месяца - это достаточно длительный период и, конечно, дети отвыкают от школы. Но дети за это время могут и почитать, и заняться чем-то. У них много впечатлений, они успевают соскучиться друг по другу в классе. Таких долгих каникул как у нас в других странах нет. Но с нашими климатическими особенностями может это и оправдано. И потом, учителя тоже ждут этого времени, им тоже хочется отдохнуть", - добавила эксперт.