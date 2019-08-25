Представители российских библиотек участвуют во Всемирном библиотечном конгрессе в Афинах

АФИНЫ, 25 августа. /ТАСС/. Российские библиотекари должны стать более заметны во всем мире, и этой цели отвечает участие делегаций ведущих российских библиотек и Российской библиотечной ассоциации (РБЛ) в 85-м Всемирном библиотечном и информационным конгрессе в Афинах. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия выставочного стенда РБЛ на конгрессе президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.

По словам Афанасьева, "российские библиотекари должны быть заметны в нашем профессиональном сообществе, но еще более важная вещь, чтобы они были заметны во всем мире". Этой цели отвечает участие делегаций ведущих российских библиотек и Российской библиотечной ассоциации во Всемирном конгрессе в Афинах, сказал он. "Есть две профессии - библиотекарь и почтальон, они есть в каждом большом и маленьком населенном пункте, но их часто не замечают в повседневной жизни, - сказал директор РБЛ. - И у почтальона, и у библиотекаря сейчас трудное время, потому что пришли новые технологии, и мы своими делами должны доказывать, что мы востребованы". По словам Афанасьева, этим и занимается Российская библиотечная ассоциация (РБА), в которую входят общероссийские национальные библиотеки, ряд федеральных библиотек, профессиональные общественные объединения, издательства, фонды и учреждения культуры.

Выступая на церемонии открытия выставочного стенда РБЛ, посол России в Греции Андрей Маслов назвал глубоко символичным тот факт, что большая, представительная делегация руководителей ведущих российских библиотек прибыла в Грецию в то время, когда проходит перекрестный Год России и Греции в области языка и литературы. "Решение о проведении перекрестного Года было объявлено в декабре прошлого года в Москве в ходе встречи на высшем уровне, а 9 мая этого года в Салониках мы запустили этот проект", - сказал посол.

По словам Маслова, цель Года - способствовать повышению взаимного интереса наших народов к словесности и культуре друг друга. "У самых истоков русской грамотности стояли святые братья-просветители Кирилл и Мефодий, а братья Лихуды основали первый в истории нашей страны вуз - Славяно-греко-латинскую академию. Выдающиеся русские поэты - Пушкин, Кюхельбекер, Раевский, Веневитинов - в своих произведениях откликались на события, которые в то время происходили в Греции, в частности, на освободительную борьбу греческого народа в 1821 году. Россия внесла огромный вклад в освобождение греческого народа и создание независимого греческого государства и была первой страной, которая установила в 1828 году дипломатические отношения с Грецией", - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что произведения русских филэллинов переведены и хорошо известны в Греции, а труды русских писателей - Толстого, Достоевского, Чехова - также переведены на греческий язык и неизменно пользуются большой любовью греков. Маслов выразил уверенность в том, что работа российской делегации на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе внесет важный вклад в углубление взаимопонимания между народами и будет способствовать успешной реализации программы перекрестных годов России и Греции.

Представители 140 стран

В рамках Всемирного библиотечного и информационного конгресса проходит 85-я Генеральная конференция и Ассамблея Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA WLIC 2019). Около 500 представителей библиотек выступят на форуме с докладами и обменяются опытом. Всего в Афины приехали более 3600 делегатов из 140 стран. В состав российской делегации входят директора и ведущие специалисты передовых библиотек России, в том числе, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино и Российской национальной библиотеки (РНБ). Конгресс будет проходить в Афинском концертном и выставочном центре "Мегаро Музикис" ("Дворец музыки") до 30 августа.