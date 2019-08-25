Информацию о лидерских качествах 50 лучших участников "Машука" откроют для работодателей

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 25 августа. /ТАСС/. Результаты теста на выявление лидерских качеств и краткая информация о 50 лучших участниках X Северо-Кавказского форума "Машук-2019" будет доступна для потенциальных работодателей на сайте платформы "Россия - страна возможностей", сообщила ТАСС представитель группы компаний "Институт Тренинга - АРБ Про" (разработчик теста) Снежана Чистоборская.

"Все участники третьей смены форума проходят тест на выявление лидерских качеств. Результаты тестов первых 50 участников будут опубликованы на сайте платформы "Россия - страна возможностей", доступ к которому имеют компании-работодатели, и они смогут увидеть рейтинг лидеров по результатам тестирования", - сказала она.

В тестирование включены задания на поиск решения различных жизненных и профессиональных вопросов, его проходят все участники третьей смены форума - около 1 тыс. молодых людей из всех семи регионов Северного Кавказа. Чистоборская пояснила, что в сентябре они получат подробные отчеты, в которых "будут перечислены сильные стороны, точки развития и рекомендации по развитию своих слабых сторон".

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске в Ставропольском крае с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.