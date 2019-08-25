Церемония открытия бюста Юрия Гагарина прошла в Русском культурном саду в Кливленде

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина открыт в воскресенье на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде (штат Огайо). Посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил в своем послании всех причастных к установке памятника.

"Позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто внес вклад в реализацию этой замечательной инициативы. Особые слова благодарности - международному благотворительному общественному фонду "Диалог культур - Единый мир" и его президенту Р. Ф. Байрамову за многолетние усилия по популяризации выдающихся достижений нашей страны", - привел заявление посла директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин.

"Это потрясающая история, начавшаяся в прошлом году с того, что мы получили письмо от господина Байрамова - главы и основателя фонда "Диалог культур - Единый мир", который предложил нам принять бюст Юрия Гагарина, созданный скульптором Алексеем Леоновым", - приводятся на сайте Русского культурного сада слова его основателя Светланы Столяровой. "Для нас возможность установить бюст стала неожиданностью и большой честью", - отметила она.

"Важно, что Россия и США, будучи признанными лидерами в освоении космоса, продолжают конструктивное сотрудничество в этой сфере в интересах всеобщего прогресса и развития", - говорится в заявлении посла РФ в США. Антонов выразил убежденность в том, что установка бюста Гагарина "послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и США, а новые поколения исследователей наших стран достойно продолжат традиции своих предшественников".

Гала-вечер

В преддверии торжественной церемонии открытия в субботу вечером в научном центре "Грейт лейкс" (Great Lakes Science Center) прошел гала-вечер, посвященный советскому космонавту. В программе мероприятия были танцы в стиле 60-х годов прошлого века, меню от шеф-повара, аукционы, а также балетное представление. Все деньги, вырученные от продажи билетов, каждый из которых стоил 150 долларов, пойдут на покрытие расходов, связанных с изготовлением постамента для бюста. По словам организаторов, стоимость проекта составила порядка $16 тыс., большая часть из которых была направлена именно на изготовление постамента.

Памятники и бюсты Гагарина установлены фондом "Диалог культур - единый мир" в известных университетах, музеях, исследовательских центрах, обсерваториях и планетариях Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, США, Индии, Китая и многих других государств.