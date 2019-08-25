Форум "Машук" собрал на третьей смене молодых лидеров со всего Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 25 августа. /ТАСС/. Лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми, работа на альтернативных площадках, разработка и защита собственных проектов, новые знакомства со сверстниками - этими и многими другими мероприятиями насыщена программа X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019". За неделю юношам и девушкам, прошедшим отбор на участие в третьей тематической смене "Я - лидер!", предстоит многому научиться, проверить свои лидерские качества и, вернувшись домой, начать работу над реализацией собственных идей. О том, как проходят для молодых людей семь дней, наполненных событиями на "Машуке", - в репортаже ТАСС.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.

Режим дня и новые проекты

Каждый день на "Машуке" для его участников, на протяжении всей смены живущих в палатках, начинается в 08:00 мск у главной сцены форума с утренней зарядки, которую проводят профессиональные спортсмены. "Но на самом деле наш день начинает раньше - с 06:00, когда открываются душевые. Приходится порой ждать довольно долго своей очереди, но это - терпимые бытовые трудности. Перед завтраком нам рассказывают о расписании на день, что очень удобно, потому что понимаем, как будет проходить наш день, а после завтрака сразу начинаются лекции и тренинги", - рассказала ТАСС студентка Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова Анна Икоева.

Все занятия и лекции, кроме встреч с VIP-гостями, для участников форума поделены на блоки по интересам, в числе которых такие направления, как "Профсоюзы", "Волонтеры и НКО", "Медиа", "Послы русского языка".

"Новшество этого года и этого потока - "Точки роста" - тренинги, на которых мы командами пишем проекты, основанные на современных мировых тенденциях, рассматриваем возможное их влияния на СКФО и пытаемся понять, необходимо ли связанные с ними проекты реализовывать и развивать, или, наоборот, не стоит, потому что они могут привести к ухудшению в каких-то сферах жизни на Северном Кавказе", - добавила участница, отметив, что работа в команде мотивирует работать над собой и развиваться.

Выпускника математического факультета Дагестанского государственного университета (ДГУ) Абдулбека Абдулбекова участие в форуме уже вдохновило на создание собственных проектов.

"Образовательная программа очень крутая - у меня появились идеи для проектов, один из них я начал писать уже. "Машук" меня вдохновил - я получил то, за чем приехал. Моя идея - создать площадку для обмена навыками, чтобы люди с разными компетенциями могли обмениваться знаниями и учить друг друга новому", - поделился с ТАСС молодой человек, отметив, что ему нравится на "Машуке" не только встречи с гостями и график занятий, но и еда в столовой.

Встречи, тесты, альтернативные площадки

На территории форума в этом году для юношей и девушек организована работа более чем 30 альтернативных площадок по самым разным направлениям. Так, в одном из шатров проводится конкурс чтецов, принять участие в котором можно и со своими собственными стихами, и с произведениями классиков, а за лучшее выступление получить в подарок книгу. В другом шатре проводится викторина, аналогичная телевизионной "Своей игре", в отдалении учатся основам скалолазания участники в шлемах и со страховкой на поясах, с азартом играют в настольный теннис, баскетбол, учатся перебираться по тросам в веревочном городке. Но все как один буквально на цыпочках проходят вокруг названного в честь известной пьесы Бернарда Шоу шатра "Пигмалион", где все молодые люди должны пройти тест на выявление лидерских качеств, лучшие результаты которого будут доступны работодателям на сайте платформы "Россия - страна возможностей".

"Все участники третьей смены форума проходят тест на выявление лидерских качеств. Результаты первых 50 участников будут опубликованы на сайте платформы, доступ к которому имеют работодатели, и они смогут увидеть рейтинг лидеров по результатам тестирования", - рассказала ТАСС представитель группы компаний "Институт Тренинга - АРБ Про" (разработчик теста - прим. ТАСС) Снежана Чистоборская, пояснив, что в сентябре все ребята получат подробные отчеты, в которых "будут перечислены сильные стороны, точки развития и рекомендации по развитию своих слабых сторон".

Не бояться быть инициативными и не скрывать свои лидерские качества призывал участников "Машука" и депутат Государственной думы от Республики Татарстан Айрат Фаррахов. Он посоветовал молодым людям помогать работе исполнительной власти на местах, например, создавать рабочие группы и взаимодействовать с депутатами Госдумы от субъекта.

"Одна девушка на своем примере говорила о недоработках в сфере здравоохранения своего региона. Я сказал, что есть регионы, где что-то не работает, но надо перестать критиковать, надо создавать рабочие группы, надо собирать информацию о проблемах и заставлять исполнительную власть вместе решать эти проблемы, как это делают ОНФ и другие организации. Надо быть помощниками депутатов Государственной думы, соответственно, где-то контролировать работу исполнительной власти, где-то помогать исполнительной власти работать с гражданами", - рассказал он ТАСС после общения с молодыми людьми.

Фаррахов, говоря о встрече, обратил внимание, что участники форума задавали ему конкретные вопросы, какими способами возможно решить те или иные проблемы на местах. "Очень активная молодежь, очень заряженная на вопросы экономики, образования, справедливости, вопросы качества работы исполнительной власти. И, самое главное, звучала не просто критика, но и предложения: что можно сделать. Например, молодой человек, работающий в фонде ОМС, ставил вопрос, как оплачивать услуги лаборатории - мы вместе разобрали этот вопрос", - добавил депутат.

А на площадке "Амфитеатр" участники и финалисты кадрового конкурса "Лидеры России" Антон Алексеев, Альберт Ракипов и Антон Сериков рассказали о своем опыте работы, карьерном росте, участии в конкурсе и интересных методах организации рабочего времени, вдохновив своим примером, кажется, большую половину зала на то, чтобы пересмотреть отношение к отнимающим ценные минуты жизни социальным сетям и не бояться заявлять о себе на самых разных конкурсных площадках.