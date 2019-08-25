Коллекторы заявили о непричастности к нападению на мужчину с дочкой в Красногорске

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Коллекторы не имеют отношения к нападению на мужчину и его дочь в Красногорске, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Полиция разыскивает неизвестных, стрелявших в мужчину и его дочь-школьницу в Красногорске. Ранее несколько СМИ сообщали, что нападавшие работают коллекторами. Они представились сотрудниками банка, перед которым у пострадавшего имеется долг.

"Первым делом вчера мы быстро провели опрос крупнейших наших членов. Большая часть вообще не имеет выездного взыскания. На сегодня мы можем абсолютно точно сказать, что это не коллекторы, входящие в НАПКА. Не могу сказать, что нас удивило это, так как мы требуем от своих членов неукоснительного соблюдения не только 230-ФЗ, но и кодекса этики, который принят внутри СРО", - сказал Мехтиев.

Он отметил, что спустя двое суток после инцидента в ассоциации все еще не знают, кто совершил нападение, и призвал "назвать их имена и наименование организации, от имени которой они действовали".