Амбулатория на 100 посещений в смену начала работу в селе Сунжа Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Амбулатория на 100 посещений в смену открылась в селении Сунжа Пригородного района Северной Осетии. Строительство вели на средства резервного фонда правительства РФ, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Новая амбулатория, в которой созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому и взрослому населению, рассчитана на 100 посещений в смену. Строительство велось в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" за счет средств резервного фонда правительства РФ", - говорится в сообщении.

Медучреждение будет обслуживать два населенных пункта - селения Сунжа и Комгарон, где проживают более 15 тыс. человек.

На открытии амбулатории глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что сейчас идет строительство фельдшерско-акушерского пункта и двух амбулаторий в Пригородном районе, скоро планируется сдать в эксплуатацию детский сад.