Представители иностранных СМИ поделились впечатлениями от Казани во время WorldSkills

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Многие представители иностранных СМИ благодаря Мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, участие в котором принимают специалисты из более чем 60 стран мира, впервые посетили Казань. Мероприятие запомнилось им световым шоу на церемонии открытия на стадионе "Казань Арена", хорошей организацией, а также экскурсиями по главным достопримечательностям города, которые они сравнили с "Диснейлендом". О своих впечатлениях они рассказали в воскресенье ТАСС.

"Запомнилась церемония открытия, шоу было впечатляющим и организация хорошая. Больше всего запомнилось световое шоу внутри стадиона. Я был в России, но в Казани в первый раз", - поделился с агентством палестинский журналист Мухаммед Айвайви.

Французская журналистка Region Nouvelle Aquitaine Марина Косине в Татарстане тоже впервые и называет WorldSkills 2019 "большим и замечательным событием".

"Больше всего запомнилось количество делегаций, а также масштабное шоу во время церемонии открытия. Я уже увидела Казанский кремль, но очень быстро. Это очень красивый город, с большим количеством памятников, типичных для России", - сказала журналистка.

Смесь культур и казанский "Диснейленд"

Каждый день для прессы организаторы проводят обзорные экскурсии по городу. Журналистов, репортеров и операторов знакомят с историей значимых мест. На одной из таких экскурсий побывали около двух десятков человек, причем особой популярностью подобные мероприятия пользуются именно у иностранцев. В автобусе, который отправился к Казанскому кремлю, были журналисты из Эстонии, Голландии, Индии, Швейцарии, Польши, ЮАР и только несколько человек из России. В течение полутора часов им рассказывали об истории Спасской башни, мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора, после чего они увидели город с обзорной площадки Казанского кремля.

Намита Тевари из Индии и Паула Феррейра из Бразилии отметили, что в Казани "видна смесь множества культур".

"Да, это моя первая поездка в Казань. Это прекрасный, великолепный, невероятный город с красивыми местами, здесь замечательная культура и люди", - рассказала журналистка Press Trust of India Намита Тевари.

"Мне очень понравился [Казанский] кремль. Раньше я совсем ничего не знала о России, что здесь такое смешение культур и религий. Я не думала, что в России много мусульман, все эти факты мне безумно понравились. Экскурсия была очень познавательная, мы узнали много о вещах, о которых не знали ранее, даже будучи журналистами", - добавила Золека Кодаше, которая работает в южноафриканской общественной телерадиокомпании SABC.

Репортер европейского Wellantcollege VHG Вайнека Вейтеринг сравнила некоторые здания Казани с теми, что расположены в "Диснэйленде".

"Отличные люди здесь, особенно молодые ребята, которые помогали нам. Больше всего мне понравился кремль и красивые здания, которые напомнили мне "Диснейленд", - сказала она.

О чемпионате

Мировой чемпионат WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.