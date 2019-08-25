Фестиваль "Таврида - АРТ" закрылся концертом звезд "Русского радио"

СУДАК /Крым/, 26 августа. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму, который собрал на своей площадке более 50 тыс. человек, закрылся концертом с участием Сергея Лазарева, Леонида Агутина, Юлианны Карауловой и других популярных музыкантов, передает корреспондент ТАСС.

"Потрясающее место, потрясающая дружба и потрясающие таланты, которые здесь собрались. Я чувствую невероятную поддержку, вы молодцы", - обратился к участникам певец Сергей Лазарев.

"Давно не бывал в Крыму, какая атмосфера и какой воздух! Прекрасное место, поэтому никогда не унывайте", - пожелал Леонид Агутин гостям фестиваля. Финальную песню он спел с участником фестиваля Глебом Мелентьевым.

По окончании его выступления все зрители хором долго выкрикивали: "Таврида!".

"Наш фестиваль заканчивается, давайте вместе скажем: "Спасибо!" Спасибо участникам арт-кварталов, потому что без вас никакого фестиваля бы не было. Вы сделали этот фестиваль, несмотря на жаркое солнце, сильный ветер и пыльные бури. Спасибо нашим зрителям и гостям, вы поддержали удивительную атмосферу "Тавриды". Спасибо экспертам, за то что работали эти дни, щедро делясь талантом и опытом. Спасибо всем службам, которые обеспечивали безопасность фестиваля, врачам, которые обеспечивали здоровье, поварам, которые нас кормили, спасибо всем организаторам, потому что еще 5 месяцев назад здесь было голое поле и трудно было поверить, что в августе тут может пройти такой фестиваль. Это означает, что если мы вместе - то все возможно и мечты сбываются. Дорогие участники, фестиваль "Таврида-Арт" - это фестиваль возможностей, сегодня мы расстаемся, но только для того чтобы снова прийти на маяк "Тавриды" в 2020 году", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

Участники и эксперты о фестивале

"Я считаю фестиваль отличной идеей, прекрасно, что у молодежи нашей страны есть возможность заявить о себе, проявить себя, представить свои проекты, возможно для многих - это станет отправной точкой к кардинальными изменениями в их жизни, благодаря знакомству с людьми из сферы деятельности их мечтаний. Самое главное - возможность нашей молодежи быть замеченными, потому что здесь они могут в непринужденной обстановке подойти к мэтрам. Я всех призываю не стесняться, максимально открыто себя проявлять, потому что шансы в жизни даются каждому, но не каждый способен их распознать и реализовать", - сказала ТАСС двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Писатель Захар Прилепин уже четыре раза был на "Тавриде". "Я хорошо представляю, что здесь происходит. Я считаю, что произошла очень правильная переформация молодежной политики, здесь это имеет более серьезный и разумный подход. Молодые люди, с которыми мне довелось общаться в прошлом году, поразили меня до глубины души - они понимали все полутона и сложнейшие темы", - подчеркнул он.

"Очень хорошо, что есть такие площадки, где талантливая молодежь может встречаться, обмениваться опытом, что-то узнавать новое, причем не только от спикеров, а от общения друг с другом. Здесь ребята смотрят, чем занимаются другие, понимают, что не одиноки, учатся смотреть на мир шире", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он добавил, что агентство будет поддерживать такие проекты как "Таврида" не только информационно, но и содержательно, потому что они образуют позитивный вектор развития страны."Мы на "Тавриде" обязательно сделаем какую-нибудь секцию, потому что нас тоже это интересует, мы всегда ищем молодые таланты", - сказал Михайлов.

Участница арт-квартала "Кино&театр" Анна Шульгина считает, что фестиваль дает огромный творческий импульс. "Все пять дней мы работали 24/7, и это было невероятно круто, потому что было такое эмоциональное внутреннее состояние, что совсем не чувствовалась усталость, и хотелось творить. Бессонные ночи и долгие часы репетиций ради общей цели. Я благодарна за знакомство новым друзьям, единомышленникам, педагогам. Уверена, впереди у нас совместные проекты и крепкая дружба", - отметила собеседница агентства.

Актер Антон Богданов, который приехал, чтобы представить участникам фильм "Т-34", в котором он сыграл роль снайпера-наводчика Демьяна Волчка, сравнил "Тавриду-Арт" с известнейшим в мире фестивалем Burning Man, проходящем в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). "Я увидел тут такой Burning Man, это очень круто, я понимаю, что это все обживется. Понятно, что когда страны только образовывались и люди приходили в какую-то пустыню, то было не очень уютно. "Таврида" - это некая молодежная страна, скоро она станет очень популярной, я ей этого искренне желаю. И как раз это одна из тех площадок, куда нужно вести свой проект", - поделился он с журналистами.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходил в Крыму 20-26 (26 августа осуществляется отъезд участников - прим. ТАСС) августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых - 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Тавриду - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы прошло около 830 культурных событий - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" проходили концерты. Так, 23 августа выступали "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей был подготовлен рэп-фестиваль, среди участников которого были Ternovoy, Guf, ST, Кравц, NAT, Мот. Главным концертом фестиваля стало выступление группы "Ленинград".

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работали восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ". Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".