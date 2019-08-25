Российские библиотеки заинтересованы в получении исторических книг греческих авторов

АФИНЫ, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Российские библиотеки легко могут получить англоязычные публикации по истории Греции, но им крайне не хватает исторических книг именно греческих авторов. Об этом сообщил в воскресенье российским журналистам президент Российской библиотечной ассоциации (РБА), директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Он участвует в работе проходящего в Афинах 85-го Всемирного библиотечного и информационного конгресса.

"Нам очень хотелось бы активизировать наши отношения с греческими библиотеками, это я говорю как директор Государственной публичной исторической библиотеки, - сказал Афанасьев. - Для нас проблемы языка не существует, мы собираем литературу на всех языках, касающуюся истории стран всего мира, и я вижу, какая есть острота проблемы пополнения фондов как раз современной греческой литературы".

По его словам, библиотека легко пополняет свои фонды англоязычной литературы, в том числе и по истории Греции. "Но собственно работ именно греческих авторов чрезвычайно мало", - сказал он, добавив, что на конгрессе как раз есть хорошая площадка для того, чтобы встречаться, обсуждать и устанавливать такие связи. "И не только с греками. Вот у меня сейчас уже есть предложения из Азербайджана об активизации книгообмена, я встречался с индонезийскими коллегами, но, находясь в Греции, сам бог велел наладить тут такие связи", - сказал Афанасьев.

Президент Российской библиотечной ассоциации рассказал, что уже 85-й год библиотечное сообщество мира собирается на свои ежегодные конференции. "Сначала это были конференции, теперь это Всемирный библиотечный и информационный конгресс. Россия, тогда еще Советский Союз, с послевоенных лет участвует в деятельности международного профессионального библиотечного сообщества. И наше участие проходило и периоды подъема, и периоды спада", - сказал Афанасьев. "В советское время подъем был в 70-м году, когда в Москве прошел Всемирный библиотечный конгресс, и он был посвящен 100-летию Ленина. То есть все библиотечное сообщество считало это значимым. Следующий пик нашего активного участия был в первые годы новой России. Потому что мы продемонстрировали себя как открытая страна, продемонстрировали интерес к тому, что делают в зарубежных библиотеках, и им было очень интересно увидеть, как это все происходит у нас, тем более, что у нас рождались новые идеи, свежий взгляд на библиотечное дело. И тоже пиком был конгресс 91-го года, который прошел в Москве, но он драматически совпал тогда с путчем. Но, тем не менее, это был один из самых сильных конгрессов", - отметил президент РБА.

По его словам, в начале 2000-х годов участие России в библиотечных мероприятиях такого рода было не очень великим из-за финансовых проблем. "Делегации приезжали из 10 человек, это самая маленькая делегация от громадной страны. Вот последние несколько лет мы наращиваем, возвращаем свое очень активное присутствие. Здесь у нас сейчас три российских стенда - Российской библиотечной ассоциации, Российской национальной библиотеки и фирмы "Библиотека", которая также представляет российских производителей. В этом смысле мы стоим на пороге нового развития", - подчеркнул Афанасьев.

Модернизация муниципальных библиотек

Что касается внутрибиблиотечной деятельности в России, то она тоже не стоит на месте, сказал он. "Библиотеки все больше и больше становятся заметными. Вот сейчас идет модернизация муниципальных библиотек. Для нас важно, что и органы власти тоже обратили внимание на это. И в национальный проект "Культура" вошли библиотеки", - сказал Афанасьев, добавив, что президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) Глория Перес-Сальмерон является зарубежным участником - экспертом в российском проекте модернизации муниципальных библиотек. "То есть со всех сторон у нас сейчас ситуация с библиотеками поменялась в очень хорошую сторону. И очень надеемся, что эта тенденция будет положительно развиваться", - подчеркнул президент РБА.

На вопрос, чем полезно России участие в таком всемирном конгрессе, Афанасьев ответил, что это двусторонний процесс. "Я 30 лет посещаю эти конгрессы, я вижу, куда направлена мысль библиотечная. Надо признать, все-таки есть некоторая растерянность, что дальше будет. Сейчас очень много клубных форм [библиотек]. Не превратимся ли мы в какие-то дискотеки, и книга потеряется? Кто-то говорит: "Нет, надо, чтобы была только книга", - пояснил президент. По его словам, на конгрессе видно общее настроение. "IFLA организует такое движение Global vision, проводились дискуссии во всех странах-участницах. Завтра генсек организации будет делать доклад об итогах этого глобального видения, будут сформулированы стратегические задачи до 2024 года, а я организую обсуждение концепции развития библиотек России до 2024 года, так что есть возможность посмотреть и сверить наше представление с мировым. Это польза для нас от IFLA", - сказал Афанасьев.

Профессионализм российских библиотекарей

По его словам, и IFLA отмечает профессионализм российских специалистов. "Даже на этом конгрессе уже прозвучали слова благодарности России за предоставление чрезвычайно качественных материалов на библиотечную карту мира. Это еще один всемирный проект - создать не просто карту, на которой отметить библиотеки, а дать статистику о состоянии библиотек в самых разных регионах и показать географию успеха. То есть каждая страна не просто рассказывает, что у нее, к примеру, 46 тыс. библиотек, а вот у нее есть такая библиотека, которая вот это сделала. И на этой карте нанесены такие обозначения", - сказал президент. "Когда мы представили нашу информацию, то на постоянном комитете секции библиотечных ассоциаций было сказано: "Спасибо России, мы уже показываем это другим, как надо делать. Это то, что мы хотели получить для мирового сообщества". Так что это такой очень хороший диалог", - констатировал Афанасьев.