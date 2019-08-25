Группа "Ленинград" выступила на фестивале "Таврида - АРТ" в Крыму

СУДАК /Крым/, 26 августа. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Группа "Ленинград" спела для участников первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

Группу не включили в программу фестиваля, поскольку, несмотря на глубокое духовное содержание, в своем творчестве артисты частенько прибегают к ненормативной лексике. Поэтому концерт "Ленинграда" состоялся после официального закрытия фестиваля. Во время выступления лидер группы Сергей Шнуров практически слился с толпой зрителей.

Участница арт-квартала "Кино&театр" Анна Шульгина отметила, что музыкант органично вписывается в программу фестиваля. "У Сергея Шнурова есть цитата, он говорит: "У нас много эмоционального, но очень мало осмысленного". И мы совершенно с ним согласны. Он очень органично вписывается в программу, потому что и в нашем искусстве, в нашем творчестве идет акцент на то, что осмысленного нужно делать больше, чем эмоционального. И вся эта мишура, которая создает пафос, не важна: на самом деле, важны душа, искренность и внутреннее состояние", - сказала она ТАСС.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходил в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых - 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и ряда стран. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы прошло более 830 культурных событий - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.