Магаданская прокуратура добилась блокировки 11 сайтов, где торговали дипломами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура Магаданской области через суд добилась блокировки 11 сайтов, на которых продавались дипломы об образовании без прохождения обучения. Об этом, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура Магаданской области в ходе мониторинга выявила 11 интернет-сайтов, на которых размещена информация о продаже дипломов средних профессиональных и высших учебных заведений без прохождения обучения. Прокурор направил в суд 11 исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и об ограничении доступа к ним. Судом иски удовлетворены в полном объеме, доступ ко всем 11 ресурсам заблокирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, ресурсы предоставляли пользователям возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца. Приобретение и сбыт официальных документов является преступлением.