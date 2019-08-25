Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 произошло в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 рядом с северными Курилами (Сахалинская область), сообщили ТАСС в понедельник в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 205 км восточнее города Севера-Курильска [остров Парамушир Большой Курильской гряды], глубина очага 72 км. Эпицентр второго магнитудой 4,6 - в 202 км восточнее Северо-Курильска, глубина очага составила 29 км", - сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, в первый раз жители Северо-Курильска ощутили толчки силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.