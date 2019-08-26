Университет Белгорода первым из вузов РФ начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 26 августа. /ТАСС/. Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова первым из российских вузов принял участие в образовательной выставке для абитуриентов в Алеппо. Об этом рассказал журналистам представитель торговой палаты города Али Туркмани.

Выставка в Алеппо проходит в третий раз, в ней принимают участие все крупнейшие высшие учебные заведения Сирии.

"Есть представители российского вуза, они участвуют в выставке в первый раз. Мы надеемся, что на следующий год представителей российских вузов будет больше. Каждый год абитуриенты ждут нашу выставку, это видно по их горящим глазам, по тому, как много молодых людей ее посещают и сколько из них подают заявки в университет", - сказал собеседник.

Представитель белгородского университета Яфор Фозорвиш рассказал, что в вузе для сирийских студентов разработали специальную программу подготовки и обучения. Сам Фозорвиш родился в Сирии, окончил университет имени В. Г. Шухова, а теперь помогает соотечественникам туда поступить.

"Соискатель должен закончить 12 классов школы. Далее он обращается к нам, мы помогаем ему получить приглашение в университет, затем он сдает предварительный экзамен и в течение года изучает русский язык в России. Потом каждый выбирает свое направление, свой факультет и уже обучается наравне с другими студентами", - сказал он.

В 2019 году организаторы пригласили на выставку представителей ведущих компаний страны. Это позволит абитуриентам сделать выбор в пользу конкретного вуза, а специалистам, уже получившим диплом, - найти работу. За три дня выставку посетили около 15 тыс. человек.