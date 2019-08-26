В Приморье будут производить пряники с таежными наполнителями из дикоросов

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Пряники с наполнителем из дикоросов будут выпускать в селе Красный Яр на севере Приморья. Удэгейцы и нанайцы (представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока) в этом году начнут выпуск своих оригинальных хлебобулочных изделий, сообщил ТАСС в понедельник директор национального парка "Бикин", где расположено село, Алексей Кудрявцев.

"Мы сейчас регистрируем бренд "Бикин", в этом году начнем выпускать свои эксклюзивные пряники с таежными наполнителями, которые будут собираться здесь. Мы уже разрабатываем рецептуру, в сентябре заработает пекарня, и в этой пекарне мы будем печь хлебобулочные изделия для села Красный Яр и близлежащих сел. В том числе будем делать эксклюзивную продукцию для туристов, для продажи на внешний рынок", - рассказал Кудрявцев.

Регистрация бренда, добавил он, позволит продавать продукцию и за границу. Кроме того, планируется зарегистрировать кооператив, который займется заготовкой дикоросов и производством чайных наборов. Это даст возможность выпускать продукцию глубокой степени переработки и дать работу местным жителям: мужчины будут работать в лесу, женщины - в цехах. Первую продукцию село может представить к Восточному экономическому форуму в 2020 году.

Удэгейцы в селе Красный Яр ведут преимущественно традиционный образ жизни, занимаются охотой, рыбалкой, собирательством, народными промыслами, многие из них являются сотрудниками нацпарка "Бикин", созданного в том числе для сохранения их уникальной культуры. В частности, они проводят экскурсии для туристов и борются с браконьерством. Местные мастера изготавливают сувениры и украшения с национальными орнаментами - вырезанные из кости кулоны, сумки для ноутбуков с вышивкой, очешники и другие вещи.

Село Красный Яр находится на севере Приморья в Пожарском районе на берегу реки Бикин. Ему уже более 60 лет, население превышает 500 человек, в основном это удэгейцы. В селе находится главный офис нацпарка "Бикин", крупнейшего на Дальнем Востоке.