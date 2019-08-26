Предприятие Роскосмоса подключит к интернету социально значимые объекты Орловской области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в Роскосмос) подключит к интернету социально значимые объекты Орловской области. Конкурс на предоставление услуг компания выиграла в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика", сообщили в понедельник ТАСС в ОРКК.

"ОРКК выиграла конкурс, организованный Минкомсвязью на подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в Орловской области", - сообщили в ОРКК.

В корпорации уточнили, что интернетом будут обеспечены школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения органов власти и местного самоуправления, пункты полиции, пожарные части и другие значимые объекты региона.

Ранее ОРКК проанализировала оборудование гражданского назначения, производимое космическими предприятиями в рамках диверсификации, и подготовила предложение по 229 позициям для использования при реализации 7 нацпроектов, в том числе "Здравоохранение", "Образование", "Экология". В середине июня гендиректор ОРКК Андрей Жерегеля сообщил, что корпорация направила каталог продукции в Минпромторг.

Нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов, разработанных для исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина, и включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.