На Камчатке нашли туристку, пропавшую при спуске с вулкана Горелый

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Пропавшая при спуске с вулкана Горелый на Камчатке туристка вышла к базовому лагерю у его подножия, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пропавшая во время спуска с вулкана Горелого женщина сама вышла в базовый туристический лагерь у подножия вулкана. Оттуда ей удалось связаться с родственниками. В медицинской помощи туристка не нуждается", - сказал собеседник агентства.

Информация об исчезновении 35-летней женщины, совершавшей восхождение в составе организованной группы из 29 человек, поступила вечером в воскресенье. Сообщалось, что погодные условия ухудшились, видимость была не более 10 м. В поисках туристки были задействованы 17 спасателей и три единицы техники.

По данным регионального главка МЧС, туристическая группа, в которую входили только жители Камчатки, не была зарегистрирована у спасателей. По предварительным данным, туристы организовали восхождение стихийно, используя группы в социальных сетях и мессенджерах.