Судно с косатками задерживается в пути из-за большой воды на Амуре

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Судно с содержавшимися ранее в приморской бухте Средней косатками и белухами идет по Амуру дольше запланированного времени из-за высокой воды. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в компании "Транс Амур", участвующей в транспортировке животных.

"На Амуре высокие уровни, соответственно судно идет дольше, осторожнее. На месте, в поселке Иннокентьевка, [оно] будет поздно вечером", - сказал представитель компании.

Судно с косатками и белухами ушло из Хабаровска 23 августа, в предыдущие рейсы путь был на несколько часов короче. Уровень Амура у Хабаровска, по данным на утро понедельника, составил 623 см. Опасной для города является отметка 600 см. Подъем воды идет также и на других участках реки.

Животных перевозят по отработанному маршруту: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевский район - побережье Охотского моря. Дорога занимает пять-шесть дней. Четвертый этап операции по выпуску косаток и белух из бухты Средняя в естественную среду стартовал 22 августа. Животные были погружены на автомобильный транспорт и в составе колонны в сопровождении машин ГИБДД отправились в Хабаровск. Дорога в Хабаровск длилась более 19 часов из-за сложной ситуации на трассах в Приморье, вызванной продолжительными ливнями. На некоторых участках трассы колонна вынуждена была двигаться со скоростью 5-10 км в час. Несмотря на это, как сообщала пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), животные перенесли путь с минимальным стрессом.

В составе четвертой партии животных находятся две последних из содержавшихся в бухте Средней косатки - восьмилетняя самка и шестилетний самец. В бухте Средняя они все время были вместе в одном вольере. Также перевозят белух - трех самцов и трех самок в возрасте от трех до шести лет.

История с косатками

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Вторая группа, состоявшая из трех косаток, была выпущена 16 июля, третья, также из трех животных, - 6 августа.