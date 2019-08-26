Еще одно заседание по делу о скифском золоте ожидается до конца 2019 года

Апелляционный суд Амстердама в середине июля запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. На данном этапе инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение шести-девяти месяцев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Еще одно заседание апелляционного суда Амстердама в рамках процесса о скифском золоте, которое было вывезено из крымских музеев, ожидается до конца текущего года, а окончательное решение может быть вынесено в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Еще одно заседание, насколько нам известно, планировалось провести до конца этого года. Окончательное решение суд может принять, как мы ожидаем, или в конце этого или в начале следующего года", - сказал Мурадов.

Он отметил, что действия апелляционного суда, который отложил разбирательство и запросил дополнительные документы, в Крыму восприняли как "умеренный и оптимистичный сигнал, что все-таки к этому вопросу подойдут серьезнее", чем суд первой инстанции, который постановил отдать золото Украине.

"На наш взгляд, это было решение, противоречащее международному музейному законодательству. Ведь коллекция скифского золота - это крымские ценности, это является культурным наследием и национальным достоянием народа Крыма. И по музейному законодательству, и по подписанным контрактам они должны быть возвращены музеям Крыма, где находились до выставки в Европе. Мы отстаиваем наши права, права наших музеев на те бесценные артефакты, которые были представлены на выставке в Амстердаме, а потом попали под попытку Киева реализовать свою грабительскую политику", - уточнил собеседник.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Музеи Крыма в 2014 году отправили экспонаты на выставку в Амстердам. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей. Вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.