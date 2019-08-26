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Дома, строящиеся для погорельцев в Забайкалье, обработают огнезащитными материалами

На юго-востоке края, помимо жилых домов, строят животноводческие стоянки

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Дома, которые строят для пострадавших от весенних пожаров в Забайкальском крае, обработают огнезащитными материалами. Такую задачу поставил врио губернатора Александр Осипов, сообщает пресс-служба главы региона.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек, ущерб превысил 1 млрд рублей.

"При восстановлении нужно провести работы, связанные с защитой всех деревянных конструкций от огня. Мною поставлена задача соответствующим ведомствам: проверить все объекты на выполнение противопожарных требований. Важно, чтобы все объекты, которые подвергаются угрозе пожаров, вне зависимости от того, когда они были возведены, были обработаны огнезащитными материалами", - цитирует пресс-служба слова Осипова.

Помимо жилых домов на юго-востоке Забайкалья строят животноводческие стоянки. Всего нужно восстановить 116 стоянок в 12 районах. По оценке Осипова, в некоторых случаях работа затянулась, так как фермеры решили строить стоянки своими силами. "Сейчас будет дополнительно мобилизована бригада строителей", - добавил он.

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РоссияЗабайкальский край
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