Более 300 пострадавших от паводка в Уссурийске обратились за компенсационными выплатами

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Администрация Уссурийска в Приморском крае, который сильнее всего пострадал от прошедшего на прошлой неделе паводка, получила заявления на выплату компенсаций при повреждении имущества и потере урожая от 318 жителей, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

"За возмещением ущерба в результате чрезвычайной ситуации в администрацию округа обратились 318 человек. Больше всего обращений поступило от городских жителей. На начало дня 26 августа зафиксировано 163 заявления об ущербе в результате подтопления домов и 306 - по утрате урожая. Со вторника пострадавшие от паводка начнут получать первые выплаты", - говорится в сообщении.

Жителей, которым нужна помощь при ликвидации последствий паводка, просят обращаться в оперативный штаб.

В течение последних двух недель Приморский край пережил сильный паводок. В зону потоплений попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай на более чем 20 тыс. га, или 4,1% от всех посевных сельхозугодий региона. В понедельник синоптики отмечают продолжение снижения уровня воды в реках с подтоплением пойм.