Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена. Организаторы фестиваля Stenograffia, в рамках которой была создана работа Лампаса, решили взять паузу, чтобы провести переговоры со всеми сторонами, в том числе с православными активистами, которые накануне устроили акцию протеста, сообщила ТАСС координатор фестиваля Анна Клец.

"Визит Покраса Лампаса в Екатеринбург отложен в связи с тем, что нам, организаторам фестиваля, нужно время на то, чтобы выстроить диалог с горожанами, выступающими против арт-объекта художника на Площади первой пятилетки", - сказала Клец.