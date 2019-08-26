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Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена

Организаторы фестиваля Stenograffia заявили, что им необходимо время для переговоров с горожанами, выступающими против арт-объекта художника на Площади первой пятилетки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена. Организаторы фестиваля Stenograffia, в рамках которой была создана работа Лампаса, решили взять паузу, чтобы провести переговоры со всеми сторонами, в том числе с православными активистами, которые накануне устроили акцию протеста, сообщила ТАСС координатор фестиваля Анна Клец.

"Визит Покраса Лампаса в Екатеринбург отложен в связи с тем, что нам, организаторам фестиваля, нужно время на то, чтобы выстроить диалог с горожанами, выступающими против арт-объекта художника на Площади первой пятилетки", - сказала Клец.

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Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, созданного во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году.

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