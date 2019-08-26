Спад уровня воды в Амуре впервые зафиксировали в Еврейской АО с начала паводка

ТАСС, 26 августа/. Снижение уровня воды в реке Амур в границах Еврейской автономной области (ЕАО) зафиксировано впервые за долгое время в регионе. В ближайшие двое суток специалисты прогнозируют, что гидрологическая обстановка в ЕАО стабилизируется. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В Ленинском районе впервые за долгое время наблюдается спад уровней воды в реке Амур на 2 см. Специалисты ожидают стабилизацию обстановки после 28 августа", - говорится в сообщении. В нем также отмечается о спаде воды в Облученском районе в населенных пунктах Пашково, Радде, Екатерино-Никольское.

По состоянию на понедельник, в зоне подтопления остаются более 150 жилых домов с населением 297 человек, а также 1,9 тыс. приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 44 человека, 17 из которых дети. Подтоплено 30 участков дорог общей протяженностью почти 12 км.

Как сообщает пресс-служба правительства ЕАО, там, где вода отступила, с понедельника начинается работа оценочных комиссий и прием документов от местных жителей о понесенном ущербе в результате паводка. "Напряженной продолжает оставаться ситуация в Смидовичском районе. Значительный подъем воды (48 см за сутки) гидрологи фиксируют в реке Тунгуске. Сотрудники МЧС, администрация поселений и волонтеры укрепляют защитные сооружения, чтобы минимизировать ущерб", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации регионального МЧС, в ликвидации последствий паводка в ЕАО задействованы 692 человека, 124 единицы техники. Режим ЧС из-за паводка действует с 1 августа.