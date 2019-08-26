Более половины россиян стремятся меньше сидеть в интернете летом. Но выходит только у 17%

Больше половины россиян (65%) выразили желание меньше пользоваться интернетом летом, но оказалось, что он им необходим для решения рабочих и личных задач. По данным исследования Mail.ru Group, посвященного привычкам и поведению пользователей Рунета, только 17% респондентов действительно реже сидят в интернете в летние месяцы.

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"Только 17% участников опроса сказали, что летом действительно выходят в интернет реже, тогда как 69% делают это так же часто, как в остальное время, а 14% - даже чаще", - указано в сообщении.

Помимо этого, 52% опрошенных заявили, что все же стараются проводить больше времени на природе и отключаться от интернета.

Специалисты Mail.ru Group также выяснили, чем именно россияне занимаются в интернете летом. Так, 76% пользователей Рунета сидят в социальных сетях, почти половина (47%) смотрит видео, 46% проводят время за фильмами и сериалами, 46% слушают музыку. Онлайн-играми заинтересованы 42% респондентов. Общаются в мессенджерах 34%, а 23% занимаются онлайн-покупками. Только каждый пятый (19%) смотрит ТВ и заходит на сайты телеканалов, 12% слушают радио и 8% занимаются онлайн-обучением.

Mail.ru Group провела исследование в июле и августе 2019 года совместно с компанией ResearchMe. В опросе участвовали 4200 пользователей интернета в России старше 14 лет, сидящие в сети с десктопов и мобильных устройств. В Mail.ru Group подчеркнули, что выборка репрезентативна генеральной совокупности по географии и социально-демографическому составу.