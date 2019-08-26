"Ъ": в РФ маткапитал оказал наибольшее влияние на рождаемость на Севкавказе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Среди всех субъектов РФ маткапитал оказал самое большое влияние на рост рождаемости в республиках Северного Кавказа - почти во всех из них после старта этой государственной социальной программы отмечается интенсификация рождаемости третьего и последующего ребенка. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Центра по изучению проблем народонаселения МГУ.

Интенсификация рождаемости на Северном Кавказе может быть следствием запуска в 2008 году программы материнского капитала, в рамках которой семья получает выплаты за второго и последующих детей, полагают авторы исследования. Например, в ряде регионов среди матерей, находившихся в репродуктивном периоде во время запуска маткапитала, доля родивших вторых и третьих детей выше, чем у предыдущих поколений.

В Кабардино-Балкарии вырос процент родивших второго ребенка женщин 1976-1980 и 1981-1985 годов рождения (до 74% и 60% соответственно). Похожая динамика зафиксирована в Северной Осетии и Чечне. В Ставропольском крае снижение числа родивших вторых детей в более молодых поколениях сменилось его ростом в поколении 1976-1980 годов рождения (до 65,3%).

В издание напомнили, что пока не существует однозначных оценок эффективности программы маткапитала. В РАНХиГС считают, что эффект от введения материнского капитала на рождаемость несомненен, а в ВШЭ отрицают влияние финансовых стимулов. Эксперты Российской экономической школы утверждают, что маткапитал увеличил рождаемость на 20% в 2007-2012 годах.

Участниками программы материнского капитала с момента ее запуска стали 6 млн человек, расходы на нее превысили 1 трлн рублей, напоминает "Коммерсантъ"