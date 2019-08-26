В Росгидромете заявили, что радиационная обстановка в Архангельской области стабильная

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в понедельник сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция". В настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

На эту тему

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) (барий) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", - говорится в сообщении.

Ранее Росгидромет сообщал, что эти газы стали причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

Исследования проб проводились в период с 8 по 23 августа.

В сообщении указывается, что 8 августа в Северодвинске. Северное управление Гидрометслужбы и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - отмечается в сообщении.