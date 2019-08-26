Петра Мамонова готовят к операции

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Музыканта Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в больницу в Москве с инфарктом миокарда, готовят к операции, сообщила ТАСС в понедельник жена Ольга Мамонова.

"Готовят его сейчас к операции, я сама в больнице. Врачи говорят, что состояние стабильное", - сказала она.

По словам супруги, Мамонов все это время находился в отделении реанимации Первой градской больницы. Она сообщила, что ближайшие концерты музыканта будут отменены.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Петру Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".