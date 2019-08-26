Таможня Литвы при въезде в страну задержала партию пиропатронов из России

ВИЛЬНЮС, 26 августа. /ТАСС/. Литовские таможенники задержали партию пиропатронов российского производства. Об этом в понедельник сообщил Таможенный департамент при Министерстве финансов Литвы.

"Груз был задержан на контрольно-пропускном пункте в Лаворишкес на границе с Белоруссией", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснил корреспонденту ТАСС старший советник отдела департамента по таможенным процедурам Роландас Юргайтис, водитель грузовика, принадлежащего литовской транспортной компании, предъявил при проверке документы о транзитной перевозке партии пиропатронов ПП-3. "Груз, по словам водителя, был им взят в аэропорту Домодедово и направлялся в Вильнюсский международный аэропорт для дальнейшей транспортировки в Перу", - сказал Юргайтис.

Открыть ящик с грузом, в котором по документам было 100 штук ПП-3 общей стоимостью €7590, водитель отказался. Груз пропустили через рентгеновский аппарат. Таможенники обратились за консультацией к военным. Было установлено, что пиропатроны ПП-3 можно отнести к военной амуниции, используемой вертолетами и самолетами. "Груз задержан на основании того, что у перевозчика не было лицензии, необходимой для транспортировки взрывоопасных предметов, а также потому, что транзит экспорта военных грузов из РФ запрещен применяемыми к России международными санкциями", - сказал Юргайтис.