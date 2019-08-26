Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супругов Хомских за участие в митингах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура требует лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Никулинском суде Москвы, куда был направлен иск прокуратуры.

"Никулинский суд 2 сентября начнет рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских", - сказала собеседница агентства.

Согласно заявлению правозащитной организации "Апология протеста", представляющей интересы Хомских, иск прокуратуры может быть связан с участием Петра Хомского в несанкционированных акциях протеста.

ТАСС пока не располагает материалами дела для подтверждения оснований подачи иска. Согласно процессуальным нормам, рассмотрение дела пройдет в закрытом судебном заседании.